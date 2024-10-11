Balyozlu Personel İşten Çıkarıldı

ESHOT Genel Müdürlüğü, Çiğli Ataşehir Garajı'nda masaya balyozlu saldırıda bulunan personelin iş akdinin feshedildiğini bildirdi.
ESHOT'tan yapılan açıklamada, 18 Eylül'de ESHOT idaresindeki garajda sendika iş yeri temsilcisi olarak görev yapan personel O.A'nın, "taleplerinin dikkate alınmadığı" iddiasıyla idari kontrolör odasındaki masaya balyozla zarar verdiği belirtildi.
Hakkında tutanak düzenlenerek işlem başlatılan O.A'nın iş akdine son verildiği ifade edildi.
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