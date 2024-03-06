BAMYAN, 6 Mart (Xinhua) -- Afganistan'ın orta kesimindeki Bamyan vilayetinde 10 Afgan bisikletçi Salı günü bisiklet yarışında mücadele etti. Vilayet Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yarışmada katılımcılar yurtdışında düzenlenecek müsabakalara hazırlanmak için 10 kilometre pedal çevirdi.
Son Dakika › Güncel › Bamyan'da düzenlenen bisiklet yarışında 10 Afgan bisikletçi mücadele etti - Son Dakika
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Fuarı'nda Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Erdem, Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği yapılması gerektiğini belirtti. Ziyarette Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da yer aldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Aktaş köyünde Emrullah Mahmutoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede evin yanındaki kereste atölyesine sıçradı. İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak ev ve atölye kullanılamaz hale geldi.
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu bölümler arası futsal turnuvası final maçına katıldı. Soyer, öğrencilerle birlikte maçı izleyerek kazanan takıma kupasını ve madalyalarını takdim etti. Sporla ilgilenmeyi ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemeye devam edeceklerini belirten Soyer, gelecek yıllarda da benzer etkinliklere destek vereceklerini ifade etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, anne ve görme engelli 2 çocuğu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya tanık olan İsmet Ketboğa, hemen ambulansı aradıklarını söyledi. Yaralı çocuğa acil şifalar diledi.
Amazon, uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sistemi olan Project Kuiper için testlere başlıyor. Kuiper Systems, önümüzdeki altı ay boyunca binden fazla anten prototipini test edeceğini duyurdu. Testler, antenlerin farklı koşullar ve konumlar altında performansını değerlendirecek ve 200'e kadar abonenin terminal alabileceği belirtildi. Amazon, anten tasarımını tamamlamaya yakın olduğunu ve üç farklı seçenek sunmayı planladığını açıkladı. Bu anten çeşitliliği, Amazon'un yüksek hızlı internete erişim hedefini vurguluyor. Anten testi, Amazon'un SpaceX Starlink ağıyla rekabet etme çabasında önemli bir adım olarak görülüyor.
Hogwarts Legacy'nin büyük satış başarısı ancak Suicide Squad: Kill the Justice League'in hayal kırıklığı yaratan performansının ardından gözler Warner Bros'a çevrildi. Warner Bros Games, tek seferlik oyunlar yerine sürekli gelir getirebilen yapımlara odaklanacaklarını ve büyük serilerini live-service olarak sunacaklarını duyurdu. Harry Potter, Mortal Kombat, DC ve Game of Thrones gibi serilerin live-service oyunlara dönüştürüleceği belirtildi.
vivo X Fold 3, bu ay sonunda resmi olarak tanıtılacak. Cihazın özellikleri sızdırıldı ve en ince ve en hafif katlanabilir ekranlı telefon olmayı hedefliyor. X Fold 3, kristal-seramik cam ile korunan 6,53 inçlik dış ekrana ve 8,03 inçlik iç ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle güçlendirilen cihaz, 5700mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Kamera tarafında ise 32 Megapiksel selfie kamerası ve üçlü arka kamera sistemi bulunacak. Ayrıca X Fold 3, 220-230 gram ağırlığıyla piyasanın en ince katlanabilir cihazı olmayı hedefliyor.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi'nde vatandaşlara yeni dönem projelerini anlattı ve destek aldı.
Bayrampaşa'da kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü. Zanlıların eski Galatasaray Kulübü yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefon numarasını kopyaladıkları ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi. Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Albayrak, telefon numarasının kopyalandığı olayla ilgili polislere teşekkür etti.
Apple, Kanada'da açılan bir dava sonucunda eski iPhone modellerini yavaşlatma uygulaması nedeniyle 10,6 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi. Bu durum, kullanıcıların 150 dolara kadar tazminat alabileceğini gösteriyor. Davada, Apple'ın iOS güncellemeleriyle performans sorunları yaratarak kullanıcıları yeni iPhone modelleri almaya zorladığı ortaya çıktı. Şirket, eskiyen bataryaların kapanmalara neden olduğunu iddia etse de, kullanıcılar daha şeffaf bir açıklama beklediklerini belirtiyor. Kanada'daki iPhone sahipleri, önümüzdeki günlerde açılacak bir form aracılığıyla tazminat talebinde bulunabilecekler.
Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel düzenlenen Anne Şehir Kadın Festivali, GEBZESEM'de gerçekleştirildi. Kadınların doyasıya eğlendiği festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı.
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