Bandırma'nın Kurtuluş Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla "Bandırma'ya aşkla hizmet etmiş biri olarak Bandırmalı olmaktan gurur duyuyorum. Bu güzel vatanı kurtaranlara minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" mesajını paylaştı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını yayımladığı masajı ile kutladı. Mirza, şunları kaydetti:

"Bandırma'nın Kurtuluş Bayramını Yürekten kutluyorum. 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıkan Bandırma vapuruyla, Kurtuluş savaşının başlangıcında var olan Bandırma'mız, 17 Eylül 1922 de Ayyıldız tepe de atılan son kurşunlarla var olmuştur. Bu yüzden bu kente aşkla hizmet etmiş biri olarak Bandırmalı olmaktan gurur duyuyorum. Bu güzel vatanı kurtaran, çağdaş bir Cumhuriyet kuran ve bize emanet eden başta Büyük Atatürk'e, Cumhuriyet kadrolarına, tüm Şehit ve Gazilerimize minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."