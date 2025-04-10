Bandırma Belediye Başkanı Mirza: "Toplumumuzun Huzuru ve Güvenliği İçin Özveriyle Görev Yapan Emniyet Mensuplarına Minnettarız"

(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Törende konuşan Mirza, "Toplumumuzun huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyetimizin emniyet mensuplarına minnettarız" dedi.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıllık geçmişi ve toplum içindeki yeri vurgulandı. Başkan Dursun Mirza, törenin ardından yaptığı açıklamada Türk polisinin halkın huzuru, güvenliği ve refahı için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

"Cumhuriyetimizin emniyet mensuplarına minnettarız"

Mirza, "Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine katıldık. Bandırma'da her konuda gösterdikleri duyarlılık için Emniyet Müdürümüze, Müdür Yardımcılarımıza, Amirlerine ve Memurlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Toplumumuzun huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyetimizin emniyet mensuplarına minnettarız. Şehitlerimizi de saygı ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.