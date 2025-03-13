Bandırma Belediyesi İftar Çadırında Dayanışma Düşüncesi

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, vatandaşları her akşam iftar çadırında bir araya getirmeye devam ediyor. İftar çadırında, bu kez CHP Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm'ün katkılarıyla yemek verildi.

Ramazan ayı boyunca her akşam iftar çadırında vatandaşları ağırlayan Bandırma Belediyesi, CHP Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm'ün katkılarıyla yemek verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda birlik ve beraberlik duyguları dile getirildi.

İftar sofrasına destek veren Tüm'e teşekkürlerini ileten Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini iftar çadırımızda bir kez daha hep birlikte yaşadık. Bu anlamlı sofraya katkı sunarak gönüllerimizi buluşturan değerli arkadaşım Mehmet Tüm'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bandırma Belediyesi olarak ramazan ayı boyunca iftar sofralarında dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirten Mirza, tüm vatandaşları birlik sofralarına davet etti.