Bandırma Belediyesi Kaliteyi Artırıyor

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçe genelinde devam eden çalışmalara ilişkin, "Belediye düğün salonumuzu yenileyerek daha modern bir yapıya kavuşturuyor, kentimize yeni iş yerleri kazandırıyoruz. Mahallelerimizde yol ve çevre düzenlemelerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye düğün salonunda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları da Sunullah Mahallesi 20004. Sokak ve 17 Eylül Mahallesi 1022. Sokak'ta aralıksız sürdürülüyor. Mahalle sakinlerinin ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kapalı Pazar Yeri'nde ise yeşil alan düzenlemeleri yapılarak vatandaşlar için daha modern ve estetik bir çevre oluşturuluyor.

Başkan Mirza, çalışmalara ilişkin olarak, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belediye düğün salonumuzu yenileyerek daha modern bir yapıya kavuşturuyor, kentimize yeni iş yerleri kazandırıyoruz. Mahallelerimizde yol ve çevre düzenlemelerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.