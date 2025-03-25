Bandırma Belediyesi'nden Hobi Bahçelerine Düzenleme

(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi ekipleri, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmesine olanak sağlayan hobi bahçelerinde incelemelerde bulunarak, gerekli düzenlemeler için harekete geçti.

Bandırma Belediyesi, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmesine olanak sağlayan hobi bahçelerini daha konforlu ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, mevcut alanlarda çeşitli eksiklikler tespit edilerek, gerekli düzenlemeler için harekete geçildi.

"Daha kullanışlı ve düzenli alanlar oluşturmak için çalışmalarımıza başladık"

Belediye Başkanı Dursun Mirza, hobi bahçeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin doğayla buluştuğu, keyifli vakit geçirdiği hobi bahçelerimizi gözden geçirdik ve ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri belirledik. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak, daha kullanışlı ve düzenli alanlar oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Bandırma Belediyesi olarak, yaşam alanlarımızı daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yapılacak yeniliklerle birlikte, hobi bahçelerinin daha işlevsel ve modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.