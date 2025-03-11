Bandırma Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, kentin temizlik hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bandırma Belediyesi, kentte başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştirilmek üzere yeni çöp konteynerleri teslim alındı. Aynı zamanda mevcut konteynerlerin bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürülüyor. Kullanım ömrünü tamamlamaya başlayan konteynerlerin alt sacları değiştiriliyor, tekerlekleri tamir ediliyor boyanıyor ve yeniden hizmete kazandırılıyor.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Dursun Mirza, temizlik çalışmalarına verdikleri öneme dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Temiz bir Bandırma için gece gündüz çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Kentimizin her noktasında hijyenin ve düzenin sağlanması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni konteynerlerimizi halkımızın hizmetine sunarken, mevcut konteynerlerimizi de bakım ve onarımdan geçirerek yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Şehrimizin daha temiz ve yaşanabilir bir şehir olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."