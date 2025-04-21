Bandırma'da 23 Nisan Coşkusu

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bando, cimnastik, halk oyunları, modern danslar ve çocuk koromuzla bu özel günü doyasıya kutladık" dedi.

Bandırma Belediyesi, 23 Nisan dolayısıyla bir etkinlik programı düzenledi. Etkinlikler boyunca çocukların sahne performansları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Halk oyunları gösterileri, modern dans performansları, çocuk korosu, jimnastik gösterileriyle meydan adeta bayram havasına büründü.

Belediye Başkanı Dursun Mirza etkinliğin ardından yaptığı açıklamada "Bayramlarımızı coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin temellerini çocukların neşesiyle buluşturduğumuz 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde bugün Cumhuriyet Meydanı'nı kahkahalar, şarkılar ve danslarla doldurduk. Minik kalplerin sahnedeki büyük performanslarına hep birlikte tanıklık ettik. Bando, cimnastik, halk oyunları, modern danslar ve çocuk koromuzla bu özel günü doyasıya kutladık. Geleceğimizin güvencesi olan evlatlarımıza, ailelerine ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.