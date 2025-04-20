Bandırma'da Altyapı ve Yol Düzenleme Çalışmaları Başladı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde altyapı ve yol düzenleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Dursun Mirza "Bandırma'nın her köşesini daha yaşanabilir, daha güvenli hale getirmek için tüm ekibimizle sahadayız" dedi.

Bandırma Belediyesi, İLÇE genelinde yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha güvenli, konforlu hale getirmek amacıyla cadde ve sokak düzenlemeleri konusunda yeni bir çalışma dönemine giriyor. Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın liderliğinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan saha ziyaretleri, gelecek dönemde yapılacak altyapı ve üstyapı yatırımları için önemli bir hazırlık aşamasını oluşturuyor.

Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız cadde, sokak ve yol düzenlemeleri için Fen İşleri Müdürümüz ve ekibimizle birlikte sahada incelemelerde bulunduk" ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen saha ziyaretleri sırasında, özellikle kent ulaşımı açısından yoğun kullanılan bölgeler yerinde incelendi, mevcut sorunlar tespit edilerek çözüm yolları üzerine görüşmeler yapıldı."

"Katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz"

İnceleme yapılan bölgeler arasında Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi, İnönü Caddesi'nin devamı, Adalet Caddesi, Değirmenler Caddesi yer alıyor. Yapılacak düzenlemelerin kaldırım genişletmeleri, asfalt yenilemeleri, yol çizgilerinin ve yönlendirme tabelalarının güncellenmesi, yağmur suyu drenaj sistemlerinin iyileştirilmesi gibi birçok farklı başlığı kapsaması planlanıyor. Mirza, saha çalışmaları sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek onların görüş ve taleplerini dinledi. Mirza "Bandırma'nın her köşesini daha yaşanabilir, daha güvenli hale getirmek için tüm ekibimizle sahadayız. Hemşehrilerimizin beklentilerini dikkate alarak, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz" diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün hazırlayacağı teknik rapor doğrultusunda, çalışmaların etaplar halinde ve vatandaşları en az etkileyecek şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Belediye, proje süreçlerinde şeffaf bir iletişim politikası izleyerek, yapılacak düzenlemeleri Bandırma halkıyla düzenli olarak paylaşacak.

Belediye, bu yatırımlarla hem trafik güvenliğini artırmayı hem de mahallelerin estetik ve fonksiyonel açıdan daha modern hale gelmesini hedefliyor.