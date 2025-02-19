Bandırma'da Kent Konseyi Toplantısı - Son Dakika
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Bandırma'da Kent Konseyi Toplantısı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir toplantı yaparak sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Toplantıda, düzenin sağlanması ve sürdürülebilirliğin önemi vurgulandı.

19.02.2025 15:37  Güncelleme: 16:42
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(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Eski Belediye Binası'nda gerçekleşen toplantının ana gündem maddeleri, düzenin sağlanması ve sürdürülebilirliğin önemi oldu.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, Eski Belediye Binası'nda Kent Konseyi ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Mirza, toplantıda yaptığı konuşmada, Eski Belediye Binası'nda faaliyet gösteren derneklerin karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca binada tamamlanan bakım ve onarım çalışmalarının sadece estetik bir dönüşümü değil, aynı zamanda binanın işlevselliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Bu kapsamda iyileştirmelerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Toplantıya katılan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, görüş ve önerilerini dile getirdi. Başkan Mirza, eksiklerin en kısa sürede tamamlanarak Bandırma halkına daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bandırma'da Kent Konseyi Toplantısı - Son Dakika

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