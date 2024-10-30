Bandırma'da Mor Karnabahar Şaşkınlığı

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Bandırma halinde "Mor Karnabahar" şaşkınlığı

Bandırma halinde görülmemiş olay: Mor karnabahar şaşkınlık yaşattı

BALIKESİR - Bandırma Meyve Sebze Hali'nde nadiren karşılaşılan bir olay yaşandı. Karacabey'den gelen bir sebze kamyonunda fark edilen mor karnabahar, hal çalışanları ve çevredeki vatandaşlar arasında büyük şaşkınlık yaşattı.

Hal çalışanlarından Mert Erenler, bu sıra dışı anı şöyle anlattı: "Yaklaşık yedi yıldır Bandırma Meyve Sebze Hali'nde çalışıyorum. Genelde karnabaharlar hasat yerinden kamyonla alınır, hale getirilir ve esnafımıza sunulur. Ancak Karacabey'den gelen kamyonda bir adet mor karnabahar gördüm. İlk başta gözlerime inanamadım. Çevremdeki arkadaşlara gösterdiğimde herkesin ilgisini çekti; pek çoğumuz bu yaşımıza kadar böyle bir karnabahar görmemiştik."

Antosiyanin pigmenti nedeniyle mor renkte olan bu karnabahar, besin değeri açısından da oldukça zengin. Normalde beyaz olan karnabahar, güneşe maruz kaldığında antosiyanin üretir ve mor renk alıyor. Antioksidan bakımından zenginliğiyle bilinen mor karnabahar, bu yönüyle de sağlıklı bir beslenme için tavsiye ediliyor.

Bu ilginç olay, Bandırma Haline gelen birçok vatandaşın da ilgisini çekti; nadir görülen bu sebzeyi yakından görmek isteyenler yoğun ilgi gösterdi.