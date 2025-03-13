BANGKOK, 13 Mart (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Siam Paragon alışveriş merkezinde Çin animasyon filmi "Ne Zha 2" karakterlerinin kostümlerini giymiş oyuncular fotoğraf çektiriyor, 12 Mart 2025.
Çin animasyon filmi "Ne Zha 2"'nin Bangkok'ta çarşamba akşamı ön gösterim etkinliği düzenlendi. Film, 13 Mart'ta Tayland'da vizyona girdi. (Fotoğraf: Sun Weitong/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Bangkok'ta 'Ne Zha 2' Ön Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?