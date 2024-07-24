Bangladeş Adalet Bakanı, protestoların ardından kontenjan düşürme kararını uygulayacak - Son Dakika
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Bangladeş Adalet Bakanı, protestoların ardından kontenjan düşürme kararını uygulayacak

Bangladeş Adalet Bakanı Anisul Huq, ülkedeki protestoların ardından, Yüksek Mahkemenin Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılacak tanıyan kontenjanın düşürülmesi kararını uygulayacaklarını bildirdi. Adalet Bakanı Huq, düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkemenin, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılacak tanıyan kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 5'e çekme kararına uyulacağını açıkladı.

24.07.2024 12:13
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Bangladeş Adalet Bakanı Anisul Huq, ülkedeki protestoların ardından, Yüksek Mahkemenin Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılacak tanıyan kontenjanın düşürülmesi kararını uygulayacaklarını bildirdi.

???????Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Huq, düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkemenin, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılacak tanıyan kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 5'e çekme kararına uyulacağını açıkladı.

Huq, "Mahkemenin kararını uygulayacağız. Böylece protestocuların talepleri karşılık bulacak." dedi.

Ülkedeki eğitim hayatının normale dönmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Huq, protestolarda "kargaşa çıkaranların" bulunması için adli soruşturma komisyonu kurulduğunu belirtti.

Huq, sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını ancak şiddet olaylarının yeniden baş göstermesi halinde hükümetin harekete geçeceğini sözlerine ekledi.

İnternet erişiminin tekrar sağlanması için çalışmalar sürüyor

Bangladeş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Zunaid Ahmed Palak da basına yaptığı açıklamada, protestolar sırasında oluşan internet ve mobil veri iletişimindeki kesintilerin kademeli olarak düzeltileceğini kaydetti.

Palak, internet erişiminin tekrar sağlanması sürecinde bankacılık, teknoloji ve medya sektörlerinde çalışan şirketlere öncelik verileceğini ifade etti.

İnternet erişiminin bazı bölgelerde sağlandığını aktaran Palak, yakında ülke genelinde tam internet hizmetinin verileceğini söyledi.

Protestolarda ölenlerin sayısı 197'ye çıktı

Öte yandan, ülkedeki "kamuda kota" protestolarında yaşamını yitirenlerin sayısı 197'ye yükseldi.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bu gelişmenin ardından gerginlik azalmıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş Adalet Bakanı, protestoların ardından kontenjan düşürme kararını uygulayacak - Son Dakika

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