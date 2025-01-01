Bangladeş'te Dang Humması Krizi - Son Dakika
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Bangladeş'te Dang Humması Krizi

2024'te Bangladeş, 101.214 dang vakası ve 575 ölümle büyük bir dang humması salgını yaşadı.

01.01.2025 12:11
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DAKKA, 1 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş 2024 yılında da dang humması yüzünden çok kişinin hayatını kaybettiği bir yıl geçirdi. Ülkede yıl boyunca 100.000'den fazla dang humması vakası ve 575 ölüm kayda geçti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün salı günü açıkladığı resmi verilere göre kasım ayında 29.652 vaka, aralık ayındaysa 9.745 vaka rapor edildi.

Salı günü saat 08.00 itibarıyla 1.185 dang vakasının daha rapor edilmesiyle birlikte Bangladeş'te ocak ayından bu yana görülen dang vakası sayısı 101.214'e ulaştı.

Genel müdürlük salı sabahına kadar geçen 24 saat içinde ülke genelinde dang hummasına bağlı iki ölüm vakası bildirildiğini ve ölü sayısının 575'e yükseldiğini açıkladı.

Aedes türü sivrisinekler tarafından bulaştırılan viral bir hastalık olan dang humması, baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrısı, şişmiş salgı bezleri, kusma ve deri döküntüsü gibi semptomlarla kendini belli ediyor.

Bangladeşli sağlık yetkilileri, artan dang vakalarıyla mücadelede kapsamında sivrisineklerin üremesini kontrol etme ve sivrisinek larvalarıyla mücadele operasyonlarını artırdı.

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Dang Humması Krizi - Son Dakika

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