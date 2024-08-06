Bangladeş'te parlamento feshedildi, öğrenciler Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'u istiyor

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- Bangladeş'te parlamento feshedildi

Öğrenciler, geçici hükümetin başına Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'u istiyor

DAKKA - Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasının ardından parlamentoyu feshederek geçici hükümetin kurulmasının önünü açtı. Ordu destekli veya ordu tarafından yönetilen hiçbir hükümeti kabul etmeyeceklerini belirtilen öğrenciler ise kurulacak geçici hükümetin başına Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un getirilmesini talep etti.

Bangladeş'te öğrenci protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle baskılara daha fazla dayanamayarak görevinden istifa eden Başbakan Şeyh Hasina'nın ülkeyi terk etmesinin ardından geçici bir hükümetin kurulması bekleniyor. Öğrenci protestolarının liderleri sosyal medya platformu Facebook'tan video yayınlayarak Nobel Barış Ödüllü ekonomist ve iş adamı Muhammed Yunus'un liderliğinde yeni bir geçici hükümet kurulması çağrısında bulundu. Protesto organizatörlerinden biri olan Nahid İslam, "Bizim önerdiğimiz hükümet dışında herhangi bir hükümet kabul edilmeyecektir. Ordu destekli veya ordu tarafından yönetilen hiçbir hükümeti kabul etmeyiz" diyerek Yunus'un da bu rolü üstlenmeyi kabul ettiğini belirtti. Nahid İslam, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen kundaklamaları ve toplumsal şiddeti şiddetle kınıyoruz. Bu tür olayların hareketimizi engellemesini önlemek için hazırlıklı olmalıyız" dedi. Protesto liderleri ayrıca Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Shahabuddin'e yerel saatle 15.00'e kadar parlamentoyu feshetmesi çağrısı yaparken talepleri karşılanmadığı takdirde "sert adımlar atacakları" uyarısında bulundu. Kısa süre sonra Bangladeş Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise parlamentonun feshedildiği duyuruldu.

Sözcü: "Yunus, teklifi kabul etti"

Reuters haber ajansının haberine göre Muhammed Yunus'un şu anda Paris'te küçük bir tıbbi operasyon geçirdiğini belirten sözcüsü, öğrencilerin geçici hükümete liderlik etme talebini kabul ettiğini söyledi. Sözcü, Yunus'un tıbbi müdahalenin ardından "en kısa sürede" Bangladeş'e döneceğini belirtti.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus

Bangladeş'teki geçici hükümetin başdanışmanı olarak atanması istenen 84 yaşındaki Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, Grameen Bankası'nı kurması ve milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olan bir mikro kredi girişimine öncülük etmesi nedeniyle 2006 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Uluslararası alanda "yoksulların bankacısı" olarak tanınan Yunus, uzun zamandır Şeyh Hasina tarafından siyasi rakip olarak görülüyordu. Hasina, Yunus'u defalarca yoksulların "kan emicisi" olarak nitelendirmiş ve Grameen Bankasını fahiş faiz oranları uygulamakla suçlamıştı. Ocak ayında Bangladeş mahkemesi, Yunus'u ülkenin iş kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Prof. Yunus ise bunun siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu.

Ne olmuştu?

Dün gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestolar sırasında polis ile çatışan göstericiler, Başbakanlık binasına girip bazı eşyaları yağmalamıştı. Ülke genelinde de şiddet olayları yaşanırken, bazı karakollar ateşe verilmişti. Bangladeş medyasının hastane kaynaklarına verdiği haberlerine göre dün ülke genelinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak yaşanan can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.