Bangladeş’te Seçimler Şubat 2026'da

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, ülkede genel seçimlerin Şubat 2026'da "ramazan ayı öncesinde" yapılması için Seçim Komitesine talepte bulunacağını açıkladı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Yunus, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ayaklanmalar dolayısıyla Ağustos 2024'te istifa ederek Hindistan'a gitmesinin üzerine yapılması planlanan ve ülkede bir tartışma konusu haline gelen genel seçimlere ilişkin konuştu.

Genel seçimlerin Şubat 2026'da, ramazan ayı öncesinde yapılması için Seçim Komitesine talepte bulunacağını söyleyen Yunus, seçimlerin adil ve barışçıl geçmesi için hükümetin gerekli tüm desteği vereceğini belirtti.

Yunus, "Hepinizden, yeni bir Bangladeş inşa etme yolunda seçimlerin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için dua etmenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

Yunus 5 Haziran'da da genel seçimlerin, gelecek yıl nisan ayının ilk yarısında yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.