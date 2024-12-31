Banka Hesabı Kiralama Tuzağına Dikkat! - Son Dakika
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Banka Hesabı Kiralama Tuzağına Dikkat!

Banka hesabını kiralayanlar, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla karşı karşıya kalıyor.

31.12.2024 11:50
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Kolay yoldan para kazanma düşüncesiyle banka hesaplarını kiralayan ve dolandırıcıların tuzağına düşen kişiler, 10 yıla kadar hapis cezasını da içine alan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

"Halka arza gireceğiz", "Kripto para ticareti yapacağız" gibi bahanelere ve "kolay kazanç" vaadine inanarak banka hesaplarını kiralayan kişilerin hesapları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılabiliyor.

Banka hesabı üzerinden işlenen suçlarda, hesap sahipleri de sorumlu tutuluyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Avukat Çağrı Ayboğa, ek gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kiralayan ve mağdur olan kişilerle son dönemde daha sık karşılaştıklarını anlattı.

Ayboğa, kişilerin "Birçok hesaptan hissenin halka arzına gireceğiz, sana da kar payı veririz." veya "Hesabımız bloke olduğu için sizin hesabınızı kullanmamız gerek." gibi bahanelerle, 2-3 bin lira karşılığında hesaplarını kiralamaya ikna edildiğini söyledi.

Önce kişilerin güvenini kazanıyorlar

Banka bilgilerini paylaşmanın doğrudan suç olmadığını ancak bu hesaplar üzerinden işlenen suçlarda hesap sahiplerinin de sorumlu tutulduğunu ifade eden Ayboğa, kiralanan hesapların kara para aklama, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve terör finansmanında kullanılabildiğine dikkati çekti.

Kiraladıkları banka hesaplarını suç işlemek için kullanan kişilerin önce paraya ihtiyacı olan kişilerle iletişim kurarak güven kazandığını, "sadece borsa işlemi, kripto para ticareti yapacağız, sana karşılığında aylık ödeme yapalım." gibi söylemlerle hareket ettiğini aktaran Ayboğa, şöyle devam etti:

"Kişiler, kendi banka hesabının mobil bankacılık kullanım yetkilerini bir başka numaraya ve bir başka şahsa devrediyor. Bu numaralar da genelde bizim 'patates hat' dediğimiz kime ait olduğu belli olmayan hatlar olabildiği gibi kendi üzerine bir hat çıkarmak suretiyle de bu yapılabiliyor. Hesabı kiralayan kişiler, burada birçok farklı suçlar işleyebiliyorlar ve hiçbir şekilde kendi izleri, kendi kimlikleri burada geçmiyor. Dolayısıyla işlenen suçlardan doğrudan cezalandırılacak kişi, hesabını kiralayan oluyor."

"10 hesabını, 10 farklı kişiye kiralayanlar var"

Bazı kişilerin, "Başıma bir şey gelmez." düşüncesiyle her bankadan hesap açıp bunları kiraladığını belirten Ayboğa, "10 hesabını, 10 farklı kişiye kiralayan, aylık 2-3 bin lira ödeme aldığında, ortalama olarak 20-30 bin lira kazanç sağlayacağını düşünen kişiler var. Maalesef olayın ciddiyetini savcılıktan kendilerine celp geldiğinde anlıyorlar." diye konuştu.

Dolandırıcıların kiraladıkları hesapları nasıl kullandığına da değinen Ayboğa, "Örneğin, dijital alışveriş platformuna, kendilerine ait olmayan bir aracı, bilgisayarı, sandalyeyi olduğundan çok daha uygun fiyata koyarak kişilerin ulaşmasını bekliyorlar. 20 bin liralık bir ürün için 2-3 bin lira civarında kapora alıyorlar. Bunu da kripto para hesaplarına, yabancı borsalara aktarıp parayı buradan temizliyorlar. Bu para kendi ceplerine kalıyor." dedi.

"Hesabını kiralayan ayakkabı boyacısı 180 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı"

Ayboğa, ayakkabı boyacısı bir müvekkilinin de banka hesabı kiralama tuzağına düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bize müracaat eden ayakkabı boyacısı, kendisine bir arkadaşı vasıtasıyla yaklaşan kişilerce, 'Çok ciddi ticaretler yapıyoruz, vergi borcumuzdan dolayı hesaplarımızı kullanamıyoruz. Senin hesabına sadece yapmış olduğumuz ticaretin parasını alacağız. Vergisini yine kesip ödeyeceğiz. Tertemiz şekilde bunu ilerleteceğiz. Sen hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın.' denilerek dolandırılıyor. Tabii ki cebine bir miktar para gireceği için heyecanlanıyor. Bir anlaşma sağlanıyor. Ayakkabı boyacısı müvekkilim, iki hesabını kiralayarak 7 bin lira kazandı ancak dolandırıcılık suçlarından 18 dosyası oluştu ve 180 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı. Çünkü bu tarz nitelikli dolandırıcılık suçlarında, kaç dosyan varsa o kadar ceza alırsın."

Müvekkilinin tutuklandığını, dolandırıcı çeteyi ortaya çıkarmak için ciddi çalışma yürütüldüğünü ancak bu şekilde kişinin suçsuzluğunun ispatlandığını dile getiren Ayboğa, "Müvekkilimiz o şekilde tahliye olabildi ama maalesef oldukça uzun süre tutuklu kaldı. Çok daha ciddi ceza da alabilirdi." ifadelerini kullandı.

Ayboğa, "IBAN'larını kiralayan kişiler, kiralayan kişinin yapmış olduğu fiillere göre çok farklı suçlardan yargılanabilir. Kiralanan banka hesapları, yasa dışı bahse aracılık için kullanıldığında 3 yıldan 5 yıla kadar, nitelikli dolandırıcılık için kullanıldığında ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banka Hesabı Kiralama Tuzağına Dikkat! - Son Dakika

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