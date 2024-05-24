Banka Müdürü Seçil Erzan\'ın Yargılandığı Davaya Devam Edildi

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(İSTANBUL) - "Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan'ın tutuklu yargılandığı davaya devam edildi. Tanık olarak dinlenilen Denizbank'ın Avrupa Bölge Müdürü Sermin Tekin, "Büyükdere şubemizde İnci Çeviker diye birinin Seçil Erzan'dan şikayetçi olacağını söylediğini ilettiler. İnci hanım yanıma geldiğinde, içeriye '10 yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan bıçaklandım' diyerek girdi ve kötü durumdaydı" dedi.

TEM Büyükçekmece kesiminde, bulunduğu cezaevi aracının camına taş isabet etmesi nedeniyle başka bir araca nakledilen Seçil Erzan gecikmeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi ve duruşma öğle saatlerinde, yaklaşık 2 saat sonra başlayabildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, salonu daha büyük olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün avukatları dosyalarının ayrılmasını talep etti

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, olayın başından beri bankanın da bu işin içinde olduğunu düşündüklerini ileri sürerek, dosyanın, 'bankacılık zimmeti' suçundan görevsizlik kararı ile görevli mahkemeye gönderilmesini istedi. Sanıklar Ali Yörük ile Atilla Yörük'ün avukatı ise müvekkilleri yönünden dosyanın ayrılarak asliye ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Talepler reddedildi

Mahkeme, müşteki avukatlarının talebini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önce bu suç yönünden kovuşturmaya yer olmadığına yönelik karar bulunduğunu belirterek, dosyada görevsizlik kararı verilmesi istemini reddetti. Heyet, sanıklar Ali Yörül ile Atilla Yörük'ün avukatının talebini de reddetti.

Seçil Erzan savunma yapmadı

Mahkeme başkanı, Seçil Erzan'a dosyaya birleştirilen yeni iddianamelere ilişkin savunma yapıp yapmayacağını sordu. Erzan ise yeni iddianamelerin kendisine tebliğ edilmediğini, bu nedenle inceleyemediği gerekçesiyle daha sonra savunma yapacağını söyledi.

"Başarılı bir bankacı olduğu için kendisine güvendim"

Duruşmada söz alan müştekilerden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Güzel, "Ben Almanya'ya taşınmadan önce Seçil Erzan beni arayarak bu fondan bahsetti. Bu fona sadece bankada belli düzeydeki mevduata sahip kişilerin girebildiğini söyledi. Eski eşim de bu fonda olduğu ve geçmişe dayalı bir güven ilişkimiz olduğu için kabul ettim. ve kendisine 125 bin dolar para gönderdim. Parayı Nazlı Can'a verdim çünkü Seçil Erzan, şube müdiresi olduğu için parayı kendisinin teslim alması halinde bir takım hukuki sorunlar oluşabileceğini söyledi. Konuyla ilgili 1 yıl sonra eski eşimle konuşabildik. Seçil'i daha önceden tanıyordum. Doktor olarak annesine birkaç defa baktım. Başarılı bir bankacı olduğu için kendisine güvendim. Nazlı Can'ı önceden tanıyordum. Seçil annesini bana getirdiğinde Nazlı Can da yanlarında olurdu" diye konuştu.

"İnci Seçil Erzan'a para verdiğini Seçil'in onu oyaladığını söyledi"

Tanık olarak dinlenen Denizbank'ın Avrupa Bölge Müdürü Sermin Tekin, "Seçil Erzan'ın birinci derece sicil amiriyim. 7 Nisan'da bir telefon aldım. Büyükdere şubemizde İnci Çeviker diye birinin Seçil Erzan'a ulaşmak istediğini ancak ulaşamadığını ve kendisinden şikayetçi olacağını söylediğini ilettiler. Ben de İnci hanımı benim yanıma göndermelerini istedim. İnci hanım yanıma geldiğinde, içeriye '10 yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan bıçaklandım' diyerek girdi ve kötü durumdaydı. Ben de kendisini sakinleştirdikten sonra ne olduğunu anlatmasını söyledim. İnci hanım da Seçil Erzan'a para verdiğini ve Seçil'in onu sürekli oyaladığını, bu yüzden kendisini dolandırdığını düşünmeye başladığını söyledi" dedi. Tekin, devamında, Volkan Bahçekapılı ile bankada karşılaştığını ve kendisine neden geldiğini sorduğunu, Bahçekapılı'nın ise, 'Merak etmeyin, Seçil ile ilgili şikayete gelmedik, elimizdeki belgeleri teyit etmeye geldik' dediğini anlattı.

Duruşma 29 Mayıs Çarşamba gününe ertelendi.