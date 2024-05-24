Banka müdürü tutuklu yargılandığı davanın duruşması gecikmeli başladı

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(İSTANBUL) - "Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan'ın tutuklu yargılandığı davanın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşması, Erzan'ı adliyeye getiren cezaevi aracının camının patlaması nedeniyle yaklaşık 2 saat gecikmeli başladı.

TEM Büyükçekmece kesiminde, içinde bulunduğu cezaevi aracının camına taş isabet etmesi nedeniyle meydana geldiği belirtilen olaydan sonra başka bir araca nakledilen Seçil Erzan gecikmeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilebildi. Duruşma, yaklaşık 2 saat sonra başlayabildi.

Seçil Erzan'ın birleştirilen dosyalar nedeniyle yeniden savunma yapması bekleniyor.