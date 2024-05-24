Banka müdürü tutuklu yargılandığı davanın duruşması gecikmeli başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Banka müdürü tutuklu yargılandığı davanın duruşması gecikmeli başladı

Banka müdürü tutuklu yargılandığı davanın duruşması gecikmeli başladı

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı' davasının duruşması, banka müdürü Seçil Erzan'ın adliyeye getirildiği cezaevi aracının camının patlaması nedeniyle yaklaşık 2 saat gecikmeli başladı. Erzan, başka bir araca nakledildikten sonra duruşma başlayabildi.

24.05.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - "Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan'ın tutuklu yargılandığı davanın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşması, Erzan'ı adliyeye getiren cezaevi aracının camının patlaması nedeniyle yaklaşık 2 saat gecikmeli başladı.

TEM Büyükçekmece kesiminde, içinde bulunduğu cezaevi aracının camına taş isabet etmesi nedeniyle meydana geldiği belirtilen olaydan sonra başka bir araca nakledilen Seçil Erzan gecikmeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilebildi. Duruşma, yaklaşık 2 saat sonra başlayabildi.

Seçil Erzan'ın birleştirilen dosyalar nedeniyle yeniden savunma yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Seçil Erzan, İstanbul, Banka, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banka müdürü tutuklu yargılandığı davanın duruşması gecikmeli başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
12:49 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı
12:43 Şampiyonluk için bunu da yaptı Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 14:05:54. #1.12#
SON DAKİKA: Banka müdürü tutuklu yargılandığı davanın duruşması gecikmeli başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement