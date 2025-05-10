Barbaros Şansal Havalimanında Gözaltına Alındı

(İSTANBUL)- Modacı Barbaros Şansal, KKTC'den dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir davası nedeniyle gözaltına alındığı öğrenilen Şansal, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Modacı Barbaros Şansal 10.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. KKTC'den gelen Şansal'ın "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarından İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Polis tarafından götürüldüğü Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde ifade veren Şansal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
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