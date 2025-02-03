Barış Manço'ya Vefa Otobüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Barış Manço'ya Vefa Otobüsü

Geniş Video İzle

İETT, Barış Manço'yu anmak için özel bir otobüs tasarlayıp İstanbullulara açtı.

03.02.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İETT, Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Hulusi Kentmen ve Adile Naşit gibi sanat ve kültür dünyasında derin izler bırakan isimleri anma geleneğini sürdürüyor. Bu kapsamda, vefatının 26'ncı yılında Barış Manço için özel olarak tasarlanan vefa otobüsü, İstanbulluların ziyaretine açıldı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'yu vefatının 26. yılında özel bir etkinlikle andı.

154 yıllık köklü geçmişiyle İstanbul'un simgelerinden biri olan İETT, Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Hulusi Kentmen ve Adile Naşit gibi sanat ve kültür dünyamızda derin izler bırakan isimleri anma geleneğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Barış Manço için özel olarak tasarlanan vefa otobüsü, İstanbulluların ziyaretine açıldı.

Barış Manço anısına hazırlanan otobüs, sanatçının fotoğrafları, eserleri ve hayatından kesitlerle donatıldı

Türk müziğine "Gülpembe", "Can Bedenden Çıkmayınca", "Kol Düğmeleri", "Arkadaşım Eşek", "Aynalı Kemer", "Halhal", "Kara Sevda", "Dağlar Dağlar" ve "Nane Limon Kabuğu" gibi unutulmaz eserler kazandıran, hazırladığı televizyon programlarıyla 7'den 77'ye herkesin sevgisini kazanan Barış Manço'nun anısına hazırlanan otobüs, sanatçının fotoğrafları, eserleri ve hayatından kesitlerle donatıldı. Kadıköy Meydanı'nda halkla buluşan otobüsün tanıtım programına, Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ve eski eşi Lale Manço Ahıskalı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Manço'nun şarkıları eşliğinde Kanlıca Mezarlığı'na gidilerek, mezarı ziyaret edildi. İETT'nin özel olarak tasarladığı Barış Manço vefa otobüsü, 16 numaralı Kadıköy - Pendik hattında, sanatçının ismini taşıyan duraktan da geçerek 15 gün boyunca hizmet verecek. Daha sonra İstanbul'un farklı bölgelerinde sefer yaparak vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Meydanı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Barış Manço, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Manço'ya Vefa Otobüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:05 Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın
16:36 Almanya’dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık
16:26 İstanbul’da kar alarmı Uçuşlar iptal edilecek İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek
15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
07:16 Galatasaray Morata’nın maliyetini açıkladı Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
07:12 Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi
02:14 Ege Denizi’nde son 6 günde 400’ün üzerinde deprem oldu Ege Denizi'nde son 6 günde 400'ün üzerinde deprem oldu
01:46 Nijerya’da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı Nijerya'da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı
00:44 Ölü ve yaralılar var Freni boşalan kamyon dehşet saçtı Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 17:39:12. #1.11#
SON DAKİKA: Barış Manço'ya Vefa Otobüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.