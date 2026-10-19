Baro Başkanı Üçüncü ile MHP Ankara İl Başkanı Doğan, Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Baro Başkanı Üçüncü ile MHP Ankara İl Başkanı Doğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

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Baro Başkanı Üçüncü ile MHP Ankara İl Başkanı Doğan, Bahçeli\'yi ziyaret etti
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Ankara 2 No'lu Barosu'nun 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Muhammed Kürşat Üçüncü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Üçüncü ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyareti sosyal medyadan duyurdu.

(ANKARA) - Ankara 2 No'lu Baro'nun 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Muhammed Kürşat Üçüncü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara 2 No'lu Barosu 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Muhammed Kürşat Üçüncü ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiklerini bildirdi.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 2 No'lu Barosu 3. Olağan Genel Kurulu neticesinde ülküdaşımız Av. Sn. Muhammed Kürşat Üçüncü'nün Baro Başkanlığına seçilmesinin ardından Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek elini öpüp hayır dualarını aldık" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Milliyetçi Hareket PartisiDevlet BahçeliPolitikaAnkaraGüncelSon Dakika

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