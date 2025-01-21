Barolar Birliği\'nden Yangın Açıklaması

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(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin olarak, "Beklentimiz, olayla ilgili başlatıldığı duyurulan adli ve idari soruşturmalar neticesinde, yangının çıkışında sorumluluğu ve ihmali bulunanlar varsa en kısa sürede tespit edilmesidir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan orman yangınına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ve yaralananların olduğu bilgisini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yangında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Beklentimiz, olayla ilgili başlatıldığı duyurulan adli ve idari soruşturmalar neticesinde, yangının çıkışında sorumluluğu ve ihmali bulunanlar varsa en kısa sürede tespit edilmesidir."