Barselona'da Rekor Sıcak Haziran

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde, son 100 yılın en sıcak haziran ayı kayıtlara geçti.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Barselona'da sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1914'ten bu yana en sıcak haziran ayının yaşandığını açıkladı.

Bu yıl haziran ayında ortalama sıcaklığın 26 dereceye ulaştığı belirtilen açıklamada, bir önceki en sıcak haziran ayının ise 25,6 derece ile 2003'te kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Ayın en yüksek sıcaklığı 37,9 derece ile 30 Haziran'da yaşandı.

Avrupa'nın pek çok kenti, sıcak hava dalgasının etkisi altında. İtalya, Almanya, Belçika ve Fransa'da da aşırı sıcaklara karşı çeşitli önlemler alındı.