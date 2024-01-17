Bartın Belediye Başkanı Oto Galericiler Sitesi\'nde Esnaf İle Buluştu

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, oto galerici esnafıyla bir araya geldi.

Gazhane Kültür Parkında düzenlenen programda konuşan Fırıncıoğlu, yapımında son aşamaya gelinen Bartın Oto Galericiler Sitesi'nde devam eden üstyapı çalışmalarıyla ilgili esnafa bilgi verdi.

Kente modern bir tesisin, hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Fırıncıoğlu, "Oto galerici esnafımızla bir araya geldik. İlimizdeki otomobil galerilerini modern ve ferah bir alanda bir araya getirmek için projelendirilen ve son aşamaya gelinen Bartın Oto Galericiler Sitesi'nde devam eden üstyapı çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek, gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarını da değerlendirdik. Bartın'daki bütün galericilerimizi tek bir alanda toplayacak olan bu projenin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.