Bartın'da 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü, dere tarım arazilerini su bastı - Son Dakika
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Bartın'da 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü, dere tarım arazilerini su bastı

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Bartın\'da 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü, dere tarım arazilerini su bastı
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Bartın merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Arıt bölgesinde 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Arıt Deresi'nin debisi yükselirken köpüklenme oluştu, Kayadibiçavuş, Kayadibikavlak ve Sipahiler köylerinden geçen dere taşarak tarım arazilerini su altında bıraktı.

ARIT DERESİ'NİN DEBİSİ YÜKSELDİ

Bartın merkeze 25 kilometre uzaklıkta Arıt bölgesinde, 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular, derenin debisini yükseltti. Bölgede su yüzeyinde köpüklenme oluşurken, derenin rengi de kahverengi oldu.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Arıt Deresi'nin devam ettiği bölgede Kayadibiçavuş, Kayadibikavlak ve Sipahiler köylerinden geçen dere de taşarak tarım arazilerini sular altında bıraktı. Şiddetli yağışın devam ettiği Arıt havzasında, özellikle dere kenarında oturan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da 6 saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü, dere tarım arazilerini su bastı - Son Dakika
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