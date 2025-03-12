Bartın'da Çiftçilere Budama Eğitimi

Bartın'da çiftçilere uygulamalı budama eğitimi

BARTIN - Bartın'da 130 çiftçiye uygulamalı olarak budama eğitimi verildi.

Barkın Tarım İl Müdürlüğü Uygulama Bahçesi'nde 130 çiftçiye budama anlatıldı. İl genelindeki kayıtlı tüm çiftçilere mesaj gönderilerek, uygulama bahçesine davet edildi. Burada yaklaşık 1 saati aşkın sürede ders olarak, meyve, yetiştirme ve budama hakkında detaylı bilgiler verilen çiftçiler, bahçedeki ağaçlar üzerinde uygulamalı olarak budama gösterildi. Tarım İl Müdürü Yasin Önder'in de katıldığı programda, budamanın tüm incelikleri ve püf noktaları detaylı olarak anlatıldı.

Ziraat Mühendislerinin verdiği bilgileri dikkatle dinleyen çiftçiler sorularla akıllarına takılan konulara cevap buldu.