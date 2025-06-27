Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kozcağız beldesi Yenişar Mahallesi'nde Z.E'ye ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Z.E'nin ve yan komşusu H.K'nin evlerine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.
Fenalaşan aile fertlerini, komşuları sakinleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Bartın'da Evlerde Yangın: İki Ev Hasar Gördü - Son Dakika
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