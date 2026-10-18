Bartın'da fırtınada 10'u aşkın ağaç yola devrildi, 2 saat kapalı yol açıldı - Son Dakika
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Bartın'da fırtınada 10'u aşkın ağaç yola devrildi, 2 saat kapalı yol açıldı

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Bartın\'da fırtınada 10\'u aşkın ağaç yola devrildi, 2 saat kapalı yol açıldı
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Bartın-Cide-Kastamonu yolunun Uğurlu mevkisinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle 10'un üzerinde ağaç yola devrildi. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yol, Karayolları ve Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritten trafiğe açıldı.

BARTIN-KASTAMONU YOLU TRAFİĞE AÇILDI

Bartın'da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle Bartın-Cide- Kastamonu yolunun Uğurlu mevkisinde 10'un üzerinde ağaç, yola devrildi. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı olan yolda devrilen ağaçlar, Karayolları ve Özel İdare ekiplerinin çalışması sonrası kaldırıldı. Yol yeniden tek şeritle trafiğe açıldı.

YOL SU İLE KAPLANDI

Bartın-Cide-Kastamonu yolunun Çakraz köyü mevkisinde de yamaçlardan akan sular, ana yolda birikintiye neden oldu. Karayolları ekipleri, iş makinesi ile suyu tahliye çalışması başlattı. Yol üzerinde biriken su nedeniyle sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Ayrıca yolda biriken su nedeniyle bazı evlerin alt katlarını su bastı.

KÖYLERDE ÇATILAR UÇTU

Bartın'da hızı saatte 70 kilometreye ulaşan güneybatı yönlerden esen rüzgar nedeniyle 10'un üzerindeki köyde evlerin çatıları uçtu. Kurucaşile Karaman köyünde kaya parçaları yola devrildi. Kent merkezinde etkili olan yağmur ve fırtına ile ilgili cami ve belediye hoparlöründen anonslar yapılarak, vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA
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