Bartın\'da Heyelan Sonrası Yol Kapatıldı

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BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Dorucaşahin köyünde gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Bartın'da 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrasında, dün Ulus ilçesine bağlı Dorucaşahince köyü Demirören Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Ramazan Bayrak'ın evinin bulunduğu alanda meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu kapandı. İhbar üzerine sabah saatlerinde köye jandarma, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, köyde inceleme yaptı. İncelemede Bayrak'ın evinin hasar görmediği tespit edildi. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açmak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,