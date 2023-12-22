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Eşiyle problem yaşayan kişi ırmağa atlamak isterken çamura saplandı - Son Dakika
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Eşiyle problem yaşayan kişi ırmağa atlamak isterken çamura saplandı

Bartın'da eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle intihar etmek isteyen bir kişi, ırmağa atlamak isterken çamura saplandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucunda kişiyi çamurdan kurtardı. Olayın ardından kişi kontrol için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşiyle problem yaşayan kişi ırmağa atlamak isterken çamura saplandı
22.12.2023 - 22:03,
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Bartın'da, eşiyle problem yaşadığı için ırmağa atlamak istediği sırada çamura saplanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İddiaya göre, eşiyle problem yaşayan H.E, Kemerköprü Mahallesi Özel İdare Köprüsü altında, kendisini kenarına indiği ırmağa atmak istedi.

H.E. ırmağa ilerlediği sırada çamura saplanarak mahsur kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beline kadar balçığa batan ve gözyaşlarına boğulan H.E, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla saplandığı çamurdan kurtarıldı.

H.E. kontrol için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eşiyle problem yaşayan kişi ırmağa atlamak isterken çamura saplandı - Son Dakika
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