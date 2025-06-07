Bartın'da Irmakta Boğulma Vakası

Bartın'ın Ulus ilçesinde 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.
Kozcağız- Kumluca yolu Soğuksu mevkisinde Ensar Akgül, serinlemek için arkadaşlarıyla ırmağa girdi.
Bir süre sonra Akgül'ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Akgül, suya girdiği noktanın 5 metre derinliğinde bulundu.
Kıyıya çıkarıldığında hayatını kaybettiği belirlenen Akgül'ün cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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