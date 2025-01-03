Bartın\'da kaybolan yunus aranıyor

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Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski nedeniyle denize ulaştırılmak istenirken gözden kaybolan yunusu arama çalışması yürütülüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince dün Çağlayan mevkisinde denize ulaştırılması için çalışma yürütülen yunus, gözden kayboldu.

Bunun üzerine ekipler, Tersane, Kanlıırmak, Asma Caddesi ve Orduyeri Mahallesi'nde ırmağın geçtiği bölgelerde kıyı arama çalışması başlattı.

Kent merkezinden limanın bulunduğu Boğaz mevkisine kadar yaklaşık 12 kilometrelik ırmak yatağı boyunca ilerleyen ekipler, yunusa rastlayamadı.

Bartın Irmağı'na giren ve tatlı suda ölme riski bulunan yunusu dün Çağlayan bölgesinde görenler, durumu yetkililere bildirmiş, yunusun denize ulaştırılması için çalışma başlatılmıştı.