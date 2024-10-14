Bartın'da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda ayağı kırılan kadın, ekiplerce kurtarıldı.
Karaçay Mahallesi Çamlık mevkisindeki ormana mantar toplamaya giden Nurten Çalık (50), dengesini kaybederek düştü.
Sağ ayağı kırılan Çalık'ın yanındaki arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çalık, sedyeyle dakikalarca taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedaviye alındı.
Son Dakika › Güncel › Bartın'da Mantar Toplayan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?