Bartın'da Okullara Kar Tatili - Son Dakika
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Bartın'da Okullara Kar Tatili

Bartın'da buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Ulaşımda aksaklıklar bekleniyor.

25.02.2025 20:16
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Bartın'da yoğun kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği belirtildi.

Bu doğrultuda ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, yarın il genelindeki ilk ve orta eğitim kurumlarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Okullara Kar Tatili - Son Dakika

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