Bartın'da Orman Yangınlarına Karşı Giriş Yasağı - Son Dakika
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Bartın'da Orman Yangınlarına Karşı Giriş Yasağı

27.06.2025 17:08
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Bartın'da ormanlık alanlara 30 Eylül'e kadar girişler yasaklandı. Yangın riskine karşı önlemler alındı.

Bartın'da yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlere 30 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve özellikle anızların yakılma riski de göz önüne alınarak, orman girişlerinin 1 Temmuz-30 Eylül arasında yasaklandığı bildirildi.

Görevliler, izin almak veya izinli olmak şartıyla arıcılar ile çobanların orman alanlarına girişine izin verileceği ifade edilen açıklamada, giriş yasağının uygulanması ve kontrolünün, jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlükleri ve orman işletme müdürlükleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, belirlenen yerler dışında mangal, semaver, ateş yakılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı faaliyetler ile çadırlı kamp yapılmasının da yasaklandığı dile getirilerek, ormanlık alanlara yakın yerlerde yapılan düğün gibi organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek şekilde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere 1 Temmuz-30 Eylül'de her gün ve 24 saat boyunca anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Anız veya bağ-bahçe artığı ot, dal vb. yakanlarla ilgili olarak Orman İşletme Müdürlüğü veya ilgili kurumlar tarafından idari para cezası uygulanacaktır. Muhtarlar, ormana giriş ve çıkışları takip ederek şüpheli şahısları 112 Acil Çağrı Merkezi vasıtası ile Orman Bölge Müdürlüğü, İşletme Müdürlükleri, İşletme Şefliklerine bildireceklerdir."

Açıklamada, söz konusu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Orman Yangınlarına Karşı Giriş Yasağı - Son Dakika

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