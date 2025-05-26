Bartın\'da Sanayi Sitesi İyileştiriliyor

Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Yalçınkaya, itfaiye binasındaki toplantıda, sanayi sitesinin daha modern ve işlevsel hale getirilmesi adına yürüttükleri altyapı ve su hattı yenileme çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Sanayi sitesindeki asfaltlama çalışmalarına 10 Haziran itibarıyla başlanacağını ve sürecin temmuz ayı ortasında tamamlanacağını aktaran Yalçınkaya, "Çalışmalar süresince hem sanayi sitesi esnafımızın hem de vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum. Alanda küçük ölçekli esnafın desteklenmesi amacıyla 80-100 arası yeni dükkan arsası üretilecek. Sanayi bölgesinde bulunan hurda araçlar için özel alan tahsis edildi. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra dükkan cepheleri boyanacak ve çevre düzenlemeleri yapılacak." ifadelerini kullandı.