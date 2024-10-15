Bartın\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

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BARTIN'da refüje çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Karabük- Bartın yolu Çayırlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden, sürücüsü ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, virajda refüje çarptıktan sonra takla attı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.