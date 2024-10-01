Bartın'da Yağışa Karşı Önlemler - Son Dakika
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Bartın'da Yağışa Karşı Önlemler

Bartın\'da Yağışa Karşı Önlemler

Bartın'da yağış nedeniyle setler yapıldı, Vali dikkatli olunması konusunda uyardı.

01.10.2024 14:50
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Bartın'da etkili olan kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkilerken, Bartın Irmağı'nın taşma riskine karşı kayalar ve kum torbalarıyla setler yapılıyor.

Kent merkezi Karaçay Mahallesi'nden geçen derenin taşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri kayalarla bariyer yaptı. DSİ ve belediye ekipleri ayrıca, bazı noktalarda kum torbalarıyla setler oluşturuyor.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, şehir içi ve ilçe yollarında sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

Bu arada riskli bölgelerde incelemede buluna Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere, yağışın daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Arslan, tüm ekiplerin olumsuzluklara karşı sahada olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Meteorolojinin uyarısının ardından dün toplantı yaparak tüm önlemlerimizi planladık, araçlarımızı özellikle riskli bölgelere konuşlandırdık. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhbarlar geldiğinde anında müdahale etmeye çalışıyoruz. İnşallah beklediğimiz afeti yaşamadan güzel gün geçirip sonlandırırız. Vatandaşlarımızdan tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda istirhamda bulunuyoruz."

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olduğu Amasra ilçesinde de balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı. Vali Arslan ilçeye gelerek bilgi aldı.

Bartın Belediyesi de kent merkezindeki hoparlörlerden olası taşkın ve sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

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