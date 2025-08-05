Bartın\'da Yangınlar Kontrol Altında

BARTIN'ın Ulus ilçesinde çıkan 2 samanlık ve 1 anız yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Çere köyünde medyada geldi. Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı köyde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kıvılcım çıkartmasıyla köy meydanında bulunan Recep Yıldız'a ait 2 samanlık alev aldı. İlk müdahaleyi köyde yaşayan vatandaşlar hortum ve kovalarla yaptı. İhbar üzerine köye Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve Ulus Belediyesine ait itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatte söndürülürken, alevlerin ormana sıçraması önlendi.

Öte yandan, Yılanlar köyünde kuvvetli rüzgarda ağaçların elektrik tellerine değmesiyle anız yangını çıktı. Yangına köylüler ve Kumluca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, alevlerin sıçraması önlendi.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.