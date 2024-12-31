Bartın'da Yeni Yıl Mesajları - Son Dakika
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Bartın'da Yeni Yıl Mesajları

Vali Arslan ve Başkan Yalçınkaya, 2025 yılına dair umut dolu mesajlar yayımladı.

31.12.2024 16:18
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslan, mesajında, 2024 yılını geride bırakırken yeni beklentiler ve umutlarla 2025 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılın birlik, beraberlik ve kardeşliği daha güçlü hale getirmesi, ülkenin daha müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlama yolundaki çabaların yeni başarılarla taçlandırılacağı bir yıl olmasını temenni eden Arslan, "Başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek her alanda daha gelişmiş bir Bartın inşa etmek adına gayret gösterdiğimiz ilimizde, büyük umutlarla karşıladığımız 2025 yılında da ilimizin daha ileriye taşınması ve refah seviyesinin yükseltilmesi, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yalçınkaya da bir yılı daha geride bırakmanın, yeni umutlar ve hedeflerle dolu bir yıla adım atmanın heyecanı içerisinde olduklarını anlattı.

Göreve geldikleri günden beri Bartın için birçok alanda güzel işler yapmaya gayret ettiklerini aktaran Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Bartın'ı geleceğe hazırlamak için iyi niyetimizle çalışıyoruz. Yeni yılla bu çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak, Bartın'ı her yönüyle gelişen ve modern bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılının ülkemiz ve Bartın'ımız için yeni bir umut ışığı olması dileğimle, yeni yılınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güzelliklerle dolu bir yıl geçirmenizi dilerim."

Kaynak: AA

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