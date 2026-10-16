Sağanak sonrası Bartın Irmağı'nda köpük oluştu, nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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Sağanak sonrası Bartın Irmağı'nda köpük oluştu, nedeni araştırılıyor

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Bartın'ın kent merkezinden geçen ırmakta sabah saatlerinde köpüklenme görüldü. Kentte 18 saatte metrekareye 35 kilogram yağış bırakan sağanak, taşınan alüvyonla suyun rengini de değiştirdi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, köpüğün kaynağını tespit etmek için sudan numune aldı.

Bartın kent merkezinden geçerek denize dökülen Bartın Irmağı'nda sabah saatlerinde köpüklenme oluştu. Ekipler, sudan numune alarak inceleme başlattı.

SAĞANAĞIN ARDINDAN IRMAĞIN RENGİ DEĞİŞTİ

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle 18 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Sağanağın ardından Bartın Irmağı'nın rengi, taşınan alüvyon nedeniyle değişti.

Irmağın, Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen suların Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleştiği bölümünde de sabah saatlerinde köpüklenme oluştu.

EKİPLER SUDAN NUMUNE ALDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan numune alarak köpüklenmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Irmaktaki köpüklenme dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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