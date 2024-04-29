Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan nedeniyle çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan nedeniyle çalışma başlatıldı

Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan nedeniyle çalışma başlatıldı

Bartın-Kastamonu kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu çöken kısım için onarım çalışmaları başlatıldı. Heyelan nedeniyle yolun yaklaşık 70 metrelik kısmında dolgu çalışması yapıldı. Yolun asfaltlama ve işaretlendirme çalışmalarının 1 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Ulaşım ise tek şeritten çift yönde kontrollü olarak sağlanıyor.

29.04.2024 15:09
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Bartın'da heyelanda yaşanan çökme nedeniyle bir kısmı kapatılan Bartın- Kastamonu kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyü mevkisinde yaklaşık 4 ay önce meydana gelen heyelanın ardından bir kısmı çöken yolda, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle onarım çalışmalarına başlandı.

Karayolları ekipleri, elektrik direğinin devrildiği, yolun alt tarafında bulunan fındık tarlasının da toprak altında kaldığı heyelanda çöken yaklaşık 70 metrelik yolda dolgu çalışması yaptı.

Fore kazık uygulaması gerçekleştirilecek yolun asfaltlama ve işaretlendirme çalışmalarının 1 ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Tek şeridin trafiğe kapatıldığı yolda ulaşım, tek şeritten çift yönde kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan nedeniyle çalışma başlatıldı - Son Dakika

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