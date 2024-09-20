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Bartın Valisi Vatandaşlarla Buluştu

Bartın Valisi Vatandaşlarla Buluştu

Vali Arslan, Halk Günü'nde vatandaşların taleplerini dinleyip mücadele çalışmalarını denetledi.

20.09.2024 17:23
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilik Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonunda düzenlenen programda vatandaşların taleplerini dinleyen Arslan, ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Zeynep Topcu ve kurum müdürleri de hazır bulundu.

-Kokarcayla mücadele sürüyor

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İl Müdürü Yasin Önder, yaptığı açıklamada, mücadele kullanılan feromonların, zararlının konukçusu olan meyvesiz bir kültür bitkisi veya peyzaj bitkisine asılması gerektiğini belirtti.

Bu ağaçlarda toplanmaya başlayan yoğun kahverengi kokarca popülasyonuna karşı sık sık ilaçlama yapılacağını vurgulayan Önder, "Bu noktalarda zehirlenme gibi herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için feromon asılacak ağaçların konumu, evlerden en az 30 metre uzaklıkta olmalı ve özellikle çocuklar bu noktalardan uzak tutulmalıdır. Ayrıca ilimizde arı yetiştiriciliği yapılmakta olduğu için ve faydalı böceklerin de zarar görmemesi için ilaçlamaların akşam saatlerinde yapılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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