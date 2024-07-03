BARÜ ve BEÜ arasında Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BARÜ ve BEÜ arasında Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü imzalandı

BARÜ ve BEÜ arasında Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü imzalandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) arasında imzalanan protokolle, her iki üniversitenin kütüphaneleri karşılıklı olarak kullanıma açıldı. Protokolün, bilgi ve kaynak paylaşımını artırarak akademik çalışmaların verimli yürütülmesini sağlayacağı belirtildi. İş birliğinin, akademik başarıyı ve araştırma kalitesini artıracağına inanıldığı ifade edildi.

03.07.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) arasında "Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından imzalanan protokolle, binlerce basılı materyal ve milyonlarca elektronik yayına sahip her iki kuruma ait kütüphaneler üniversite bileşenleri tarafından karşılıklı olarak kullanıma açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, bölge üniversitelerinin paydaşlarına daha geniş bir bilgi ağına erişim imkanı sunmasının, nitelikli eğitim ve bilgiye erişimin yaygınlaşmasında önemli olduğunu vurguladı.

Bölge üniversiteleri olarak geliştirdikleri paydaşlıklar içerisinde çalışmaları sürdürülebilir şekilde hayata geçirmek ve gelecek nesillere değer katmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Uzun, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız bu protokol ile iki üniversite arasında bilgi köprüsü kuruyor, binlerce kaynağımızı araştırmacı ve okurlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Tıpkı gökyüzü gibi bilginin de herkesin olduğuna ve paylaştıkça değerleneceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle bölgemize katkı sunacak çalışmalarımızın devam etmesi hedefiyle, geliştirilebilecek iş ve güç birlikleri için Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Sayın İsmail Hakkı Özölçer'e yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Özölçer de bu protokolün üniversiteler arasında bilgi ve kaynak paylaşımını artırarak, akademik çalışmaların daha verimli yürütülmesini sağlayacağını anlattı.

Öğrenciler ile personelin daha geniş bilgi ağına erişim imkanına sahip olacağını, araştırmalarında basılı ve elektronik kaynaklardan kapsamlı şekilde faydalanabileceklerini aktaran Özölçer, iş birliğinin, akademik başarıyı ve araştırma kalitesini artıracağına inandıklarını, bu tür iş birliklerinin üniversiteler arasında dayanışmayı her daim güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARÜ ve BEÜ arasında Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:09:56. #1.11#
SON DAKİKA: BARÜ ve BEÜ arasında Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement