Başakşehir'de düğünde havaya ateş açan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Başakşehir'de düğünde havaya ateş açan 2 kişi serbest bırakıldı

Başakşehir\'de düğünde havaya ateş açan 2 kişi serbest bırakıldı

Başakşehir'de bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açtığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Y.K. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.

13.02.2024 17:09
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Başakşehir'de, bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

Güvercintepe Mahallesi'nde, 12 Şubat'ta, bir düğünde uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açtığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Y.K. ve S.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli, "genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Başakşehir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de düğünde havaya ateş açan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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