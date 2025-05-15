Başakşehir'de İETT Otobüsü Yandı

Başakşehir'de, seyir halindeki İETT otobüsü yandı.
Bahçeşehir 1. Kısım Ispartakule Caddesi'nde seyreden İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
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