Başakşehir'de Kablo Hırsızlığı

Başakşehir'de üç şüphelinin sokaktaki yer altı kablolarını çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokağı'na 28 Şubat'ta sabaha karşı gelen üç şüpheli, rögardan yer altına inerek internet kablolarını çaldı. Şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu arada, kabloların çalınması dolayısıyla mahallede günlerdir internet bağlantısının sağlanamadığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Aynur Kaya, mağdur olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada sık yaşanan bir sorun var, internet kablolarımız çalınıyor. Bir kez gittiğinde internet 1-2 ay geri gelmiyor. Çocuklarımızın online dersleri ve ödevleri aksıyor. İşlerimizi halledemediğimiz gibi, kullanamadığımız internet için ücret ödemeye devam ediyoruz. Yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz."