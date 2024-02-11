Başakşehir\'de Kamyonet Soygunu

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Özcan KILIÇ/ İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR'de, otomobil ile gelen iki kişi, park halindeki kamyonetin camını kırarak içeri girdi. Şüpheliler, kamyonetin içinden gözüne kestirdikleri eşyaları alarak olay yerinden kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli iki kişi, otomobil ile gelerek park halindeki kamyonetin önünde durdu. Otomobilden inen yüzü maskeli şüpheler, kamyonetin camını kırarak içeri girdi. Kamyonetten gözüne kestirdikleri eşyaları alan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. O anları ise çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.